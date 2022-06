Veranstaltungsreihe in Neuss : Zeughauskonzerte machen neugierig

Neuss Der Aboverkauf hat bereits begonnen, die neue Saison der Zeughauskonzerte startet im September. Das Publikum darf gespannt sein, denn zum ersten Mal ist Kulturamtsleiter Benjamin Reissenberger für das Programm verantwortlich.

In der vergangenen Saison hat Benjamin Reissenberger genau hingehört. Den Musikern, die im Zeughaus spielten, aber auch dem Publikum. Und das sei etwa von dem Cellisten Julian Steckel begeistert gewesen. „Das liegt zum einen daran, dass Julian Steckel großartig ist“, sagt Reissenberger, „aber vielleicht spielt auch das Instrument eine Rolle.“ Ein Gedanke, den er in seine Programmplanung mit einfließen ließ: Im September startet nämlich die erste Zeughauskonzert-Saison, die der Kulturamtsleiter als Intendant inhaltlich verantwortet. Und die verspricht besonders vielfältig zu werden.

Nach dem erwähnten Erfolg in der vergangenen Saison, die noch von dem langjährigen Kulturreferenten Rainer Wiertz gestaltet wurde, ist nun also das Cello wieder vertreten: Gespielt wird es von Julia Hagen, Tochter des Cellisten Clemens Hagen. Die 27-Jährige wurde bereits mehrfach ausgezeichnet und steht laut Reissenberger am Beginn einer Weltkarriere. Mit Alexander Ullman am Klavier spielt sie im März 2023 Stücke von Robert Schumann, Emilie Mayer, die zu ihrer Zeit als weiblicher Beethoven betitelt wurde, Paul Hindemith und Johannes Brahms präsentieren. Auch der WDR hat sich für einen Konzertmitschnitt angekündigt, verrät Reissenberger. Der Sender werde ebenfalls beim Auftaktkonzert am Freitag, 16. September, erwartet. Dann präsentiert das Calefax Reed Quintet Kammermusik aus vielen Jahrhunderten bis zur Gegenwart. Begeistert von dem neuen Programm zeigt sich auch Kulturdezernentin Christiane Zangs. „Es ist extrem hochkarätig und es ist viel Neues dabei, dass ich selbst so noch nicht erlebt habe“, erklärt sie.