Schwerer Unfall in Neuss : Radfahrer stürzt und prallt gegen fahrendes Auto

Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Neuss Am Donnerstagnachmittag, 23. Juni, kurz vor 15.30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten auf der Specker Straße in Neuss. Was ist passiert?

Ein 62-jähriger Radfahrer, der zuvor in Richtung Villestraße fuhr, musste wegen eines parkenden Autos vom gemeinsamen Rad- und Gehweg auf die Specker Straße ausweichen. Dabei stürzte er aus noch unbekannter Ursache und stieß mit einem vorbeifahrenden Auto zusammen.

Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auch der Autofahrer, der offenbar noch teilweise ausweichen und einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte, erlitt einen Schock.

Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(NGZ)