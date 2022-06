Betrunkener verliert Führerschein : Autofahrer verursacht Doppelunfall

Neuss Ein Mercedesfahrer ist am Donnerstag, 23. Juni, in einem VW aufgefahren. Als er dann einfach die Spur wechseln wollte, kollidierte er auch noch mit einem zweiten Auto. Ein Alkoholtest der Polizei ergab beim Mercedesfahrer über 2,0 Promille.

Alkohol wirkt sich auch in kleinen Mengen mitunter erheblich auf das Reaktions- und Fahrvermögen aus. Bereits am 0,3 Promille kann in Verbindung mit sogenannten Ausfallerscheinungen (Schlangenlinien, Unfall, ...) der Verdacht einer Straftat angenommen werden, der letztlich bis hin zum Führerscheinentzug und Geld- oder sogar Freiheitsstrafe führen kann. Aber auch potenzielle Beifahrer bittet die Polizei eindringlich, das notwendige Verantwortungsbewusstsein an den Tag zu legen und nicht zu einem An- oder Betrunkenen ins Auto zu steigen, sondern stattdessen eine solche Fahrt zu unterbinden, um sich und andere vor schlimmen Unfällen zu schützen.