Voltigieren : Neusser glänzt in S-Klasse

Leon Hüsgen lieferte als Sieger der S-Klasse bei den Rheinischen Meisterschaften in Frechen eine überzeugende Vorstellung ab. Foto: Agnes Werhahn

Neuss Leon Hüsgen ließ der Konkurrenz bei den Rheinischen Meisterschaften in Frechen keine Chance. Auch die Mannschaft aus Grimlinghausen holte einen ersten Platz.

Nachdem den so traditionsreichen und erfolgsverwöhnten RSV Grimlinghausen im vergangenen Jahr einige starke Voltigiererinnen in Richtung Köln verließen, sind sie auf dem Nixhof mit einer Art Neuaufbau beschäftigt. Das heißt allerdings nicht, dass Erfolge auf längere Zeit ausbleiben müssen, wie sich nun bei den Rheinischen Meisterschaften auf der Anlage des PSV Zum Alten Römer in Frechen zeigte. Dort gab es nämlich gleich zwei Titelgewinne für den RSV zu feiern.

Herausragend war sicher der Sieg von Leon Hüsgen im Einzelwettbewerb der S-Klasse. Mit dem Pferd Diamond Sky und Longenführerin Stefanie Eggink gewann er Pflicht, Technik und zweimal die Kür deutlich. Sein Kürthema war übrigens Rudolf Nurejew, der einer der besten Tänzer des 20. Jahrhunderts im klassischen Ballett war. Darüber hinaus war Diamond Sky in allen Prüfungen das beste Pferd. Mit seiner Wertnote von 8,234 verwies Leon Hüsgen seine Konkurrentinnen Gianna Ronca und die Ex-Neusserin Mona Pavetic (beide VV Köln Dünnwald) auf die Plätze zwei und drei. Den zweiten Titel bei den Rheinischen Meisterschaften holte sich der RSV Neuss-Grimlinghausen im Teamwettbewerb der Leistungsklasse M. Dabei hatte Stefanie Eggink Calyso an der Longe, der sich als bestes Pferd der gesamten Konkurrenz hervortat. Trainer Daniela Slomka hatte Livia Brückner, Aimeé Hellendahl, Madita Huckriede, Wiebke Büssing, Maria Marmol, Lina Hofmeyer und Lucia Gerdts so gut vorbereitet, dass sich die Mannschaft unter dem Strich mit der Wertnote 6,315 den Titel holte.