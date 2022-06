Präsentation in Neuss : Jahresbericht zeigt Kultur zwischen Fragilität und Ewigkeit

Neuss „Fragil und ewig“ ist der Titel des Jahresbericht Kultur 2021. Auf 83 Seiten wird geschildert, was sich die Kunstschaffenden in der Corona-Pandemie alles haben einfallen lassen.

Und so zeigt der Bericht auf 83 Seiten, was sich die städtischen und nicht städtischen Kulturinstitutionen (vertreten sind dieses Mal zusätzlich auch die Interkulturellen Projekthelden) alles einfallen ließen, um Veranstaltungen, Ausstellungen und andere Projekte stattfinden zu lassen. Kulturamtsleiter Benjamin Reissenberger verwies in diesem Zuge auf den Jahresbericht 2019, der den Titel „Nachhaltig und digital“ trägt. „Das Motto haben wir spätestens in diesem Jahr umgesetzt, alle haben schnell auf die neuen Anforderungen reagiert und digitale sowie gewinnbringende Alternativen angeboten“, sagt er.