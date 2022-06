Senioreneinrichtung in Neuss : Das „Haus Nordpark“ feiert 50-jähriges Bestehen

Neuss-Nordstadt “In unserer Mitte – der Mensch“: Nach dieser Maxime führt die Vinzenzgemeinschaft Neuss auch das „Haus Nordpark“. Es war die erste Einrichtung des karitativen Trägers und hat jetzt Grund zum feiern.

Der Anlass ist ein schöner: Am 2. Februar 1972 konnte die Vinzenz-Gemeinschaft das „Haus Nordpark“ eröffnen. Es war die erste Einrichtung des karitativen Vereins, der im Oktober 1964 von den Mitgliedern der Vinzenzkonferenzen aller katholischen Innenstadtpfarreien in Neuss gegründet wurde und heute Träger einiger Wohn- und Pflegeheime in Neuss und Kaarst ist. Aber eben nur die Einrichtung an der Neusser Weyhe in Weissenberg hat Jubiläum – und das soll am Samstag, 25. Juni, groß gefeiert werden. Auf Wunsch der Bewohner, wie Detlef Rath als Sprecher der Geschäftsleitung betont, geschieht das in Form eines Sommerfestes.