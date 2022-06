Ärger in Neuss : Stadt weist Kritik an Bild in Schulbroschüre zurück

Stadt weist Kritik an Bild in Schulbroschüre zurück

Ärger in Neuss

Neuss Die Stadt hat derzeit Ärger wegen ihrer Broschüre „Grundschulen in Neuss“, die Informationen zum Schuljahr 2022/23 zusammenträgt und Erziehungsberechtigten Tipps zur Schulwahl gibt.

Die Broschüre ist auf der Internetseite der Stadt herunterladbar. In den Sozialen Medien gibt es zum Teil deftige Kritik, Stein des Anstoßes ist das Bild auf der Vorderseite der Broschüre: Es zeigt zwei Kinder, die eine wie in der Corona-Zeit übliche Schutzmaske tragen und sich darüber hinaus zwei Plastiktüten über ihre Kleidung gezogen haben. Unter anderem wurde in den Sozialen Medien gefragt, ob hier eine „Müll-Assoziation“ gezogen werden solle.