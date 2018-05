Neuss : City-Trödelmarkt lockt morgen in die Innenstadt

Neuss Am morgigen Muttertag kann ab 11 Uhr in der City gestöbert und nach "kleinen Schätzchen" gesucht werden. Denn dann verwandelt sich die Neusser Innenstadt wieder in einen großen Flohmarkt. Vom Rheinischen Landestheater (RLT) in die Oberstraße über Markt, Freithof, Münsterplatz, Konvent, Neustraße, Büchel bis zur Niederstraße erwartet die Citybesucher das Angebot von mehr als 300 Händlern. Angeboten wird ausschließlich "echter" Trödel. Es handelt sich also um gebrauchte Gegenstände wie zum Beispiel Kleidung, Porzellan, Spielzeug, Schmuck und Antiquitäten.

Die Straßenbahn-Linie 709 fährt Sonntag jedoch nicht mehr durch die Neusser Innenstadt. Bis Montag, 14. Mai, 4 Uhr, ist der Abschnitt von "Neuss, Stadthalle/Museum" bis "Neuss, Theodor-Heuss-Platz" gesperrt. Die Bahnen wenden - von Düsseldorf kommend - bereits an der Haltestelle "Neuss, Stadthalle/Museum" und fahren dann wieder zurück nach Düsseldorf. Fahrgäste können bis in die Innenstadt die Busse der Stadtwerke Neuss und des Busverkehrs Rheinland nutzen.

(NGZ)