Neuss: Stadt ehrt ihren Eishockey-Helden

Neuss Danny aus den Birken trägt sich am Dienstag ins Goldene Buch der Stadt ein.

Maßgeblichen Anteil an dieser Leistung hatte der in Neuss aufgewachsene Torhüter Danny aus den Birken. Bürgermeister Reiner Breuer hat dem 33-Jährigen zu dessen Erfolg bereits gratuliert und ihn eingeladen, sich in das Goldene Buch seiner Heimatstadt einzutragen. Nach den Play-offs, die aus den Birken für seinen Verein EHC Red Bull München in den vergangenen Wochen zu bestreiten hatte und dann auch zum dritten Mal in Folge Deutscher Meister wurde, wird sich der gebürtige Neusser nun am Dienstag in das Goldene Buch der Stadt eintragen.