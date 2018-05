Neuss: Steubenstraße wird wegen Baustelle zur Einbahnstraße

Neuss Die Neusser Autofahrer müssen sich auf eine weitere Baustelle im Stadtgebiet einstellen - allerdings nur vorübergehend. Eingerichtet wird sie in der kommenden Woche. Auf der Steubenstraße wird die Fahrtrichtung Weberstraße und Bergheimer Straße ab Dienstag, 15. Mai, bis voraussichtlich 18. Mai gesperrt. In dieser Zeit wird die Fahrbahndecke zwischen Bergheimer Straße und Holzheimer Weg erneuert. Das teilte die Stadtverwaltung jetzt mit.

Die Fahrt in Richtung Moselstraße und Konrad-Adenauer-Ring ist frei, während der Bauarbeiten kann jedoch auf der Steubenstraße nicht geparkt werden. Die Umleitung führt über Jülicher Landstraße, Dreikönigenstraße, Schillerstraße und Weberstraße. Der Busverkehr wird über den Holzheimer Weg und Am Krausenbaum umgeleitet, dort gelten daher Halteverbote.

Die Steubenstraße schließt an den Konrad-Adenauer-Ring an und ist eine Verbindungsstraße vom Fachmarktzentrum rund um den Mediamarkt in Richtung Pomona. Autofahrer werden gebeten, auf die Beschilderung zu achten, die im Baustellenbereich eingerichtet werden soll.