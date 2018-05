Neuss: Diamanthochzeit - wenn Freitag, der 13. Glück bringt

Neuss Im Stadtteil Uedesheim hat sich fast das gesamte bisherige Leben des Ehepaars Scharlipp abgespielt. Morgen feiern die beiden Neusser ihren 60. Hochzeitstag. "Wir haben uns schon in der Volksschule kennengelernt", verrät Matthias Scharlipp. Damals waren Katharina Assinger aus Stüttgen und Matthias Scharlipp aus Uedesheim 13 Jahre alt. Bis heute haben sich die beiden nicht aus den Augen verloren. Nach vielen gemeinsamen Nachmittagen auf dem Fußballplatz des SV Uedesheim, dem Verein von Matthias Scharlipp, wurde aus den Schulfreunden ein Liebespaar.

Am Freitag, dem 13. Mai 1958, fand die kirchliche Trauung statt. "An dem Tag wollte wohl sonst niemand heiraten - also haben wir den Termin bekommen", schmunzelt der heute 83-Jährige gelernte Polsterer und Dekorateur. Seine Frau Katharina arbeitete 45 Jahre lang als Sekretärin in einem Neusser Notariat. Aufgrund des Hausbaus an der Deichstraße mussten die beiden schnell standesamtlich heiraten. Die kirchliche Hochzeit folgte wenig später. "Im Uedesheimer Kindergarten, weil die Kirche damals gerade renoviert wurde", erzählt Matthias Scharlipp.