Neuss: Neusser leitet Zollamt Reisholz

Neuss Für Sascha Sieberger (43) ist es eine Rückkehr an eine frühere Wirkungsstätte.

Sascha Sieberger blickt außerdem auf eine 14-jährige Berufserfahrung in der Betriebsprüfung zurück und war für anderthalb Jahre im Bundesfinanzministerium für die Bereiche Marktordnung und Außenwirtschaft zuständig. Das Zollamt Reisholz nahm mit seinen 15 Mitarbeitern 2017 rund 21,8 Millionen Euro an Zöllen, Einfuhrumsatzsteuer und Verbrauchsteuern ein. Außerdem fertigten die Zöllner dort 25.000 Einfuhren, 130.000 Ausfuhren und über 10.000 Postpakete ab. Seit 1991 ist das Zollamt an der Bublitzer Straße untergebracht. "Der Zuständigkeitsbereich des Zollamts Reisholz erstreckt sich vom Düsseldorfer Süden bis zum Medienhafen. Durch die Ansiedlung von Chemieunternehmen und Logistikbetrieben ergibt sich in diesem Bereich ein interessantes Arbeitsfeld", erklärt Sascha Sieberger.