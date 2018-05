Neuss: Vaupel und Rewe gehen getrennte Wege

Neuss Der 40-Jährige und die Unternehmensgruppe haben die Zusammenarbeit zum 30. April beendet. Vaupels ehemalige Filialen in Norf, Allerheiligen und Rosellerheide bleiben aber erhalten. Über die Hintergründe herrscht Rätselraten.

Nach Abitur und Ausbildung zum Industriekaufmann in Wuppertal arbeitete Vaupel zunächst in der Kölner Rewe-Zentrale. 2005 nutzte er die Chance zum Sprung in die Selbstständigkeit und eröffnete den Rewe-Markt in Allerheiligen. Sechs Jahre nach seinem ersten Geschäft übernahm er ein zweites in Rosellerheide. Der ehemalige Kaiser's-Markt hatte dort rund zwei Jahre leer gestanden und Vaupel konnte dem Ort mit der Eröffnung wieder eine Einkaufsmöglichkeit bieten. 2016 erfolgte dann in Norf auf dem Lessingplatz der Startschuss für Vaupels Rewe-Filiale Nummer drei. Nun folgte das überraschende Dreifach-Aus.

In Zukunft möchte sich Vaupel auf seinen "Nahkauf" in Grimlinghausen konzentrieren. Er versichert aber gleichzeitig, dass noch ein neues Einzelhandelsprojekt für Neuss in den Startlöchern stehe. In eine andere Branche wird der 40-Jährige, der angibt, "endlich einmal zu 100 Prozent selbstständig" sein zu wollen, somit nicht wechseln. "Schuster bleib bei deinen Leisten", sagt er. Mit seinen Rewe-Märkten engagierte sich Vaupel in der Vergangenheit sozial in den Stadtteilen. So finanzierte er etwa der Kita in Allerheiligen ein wöchentliches Frühstück oder sponsorte verschiedene Sportveranstaltungen, um nur zwei Beispiele zu nennen. "Das wird Rewe mit Sicherheit auch so weitermachen", kündigte ein Rewe-Sprecher an.