Neuss: Holzheimer sorgt für Strom in Ruanda

Neuss Dieter Dreesmann setzt sich ehrenamtlich für den Aufbau von Kleinkraftwerken in dem afrikanischen Land ein.

"Wir knipsen den Schalter an - und haben gleich Licht. Das ist in einem Dorf in Ruanda leider nicht so einfach", erzählt Dieter Dreesmann. In dem ostafrikanischen Land haben nur 25 Prozent der Haushalte elektrischen Strom. Dem will der fast 73 Jahre alte Diplom-Betriebswirt, der lange im Kraftwerksbereich von Thyssen Krupp gearbeitet hat, Abhilfe schaffen. "Wir wollen viele Kleinkraftwerke aufbauen, die die Menschen in Dörfern und kleinen Städten mit höchstens 15.000 Einwohnern mit Strom versorgen", erklärt er. Strom werde dort aktuell mit Diesel erzeugt, was jedoch sehr teuer sei.