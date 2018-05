Neuss : Zwei Verletzte nach Schlägerei im Marienviertel

Neuss Mehrere Streifenwagen der Polizei haben sich in der Nacht zum vergangenen Freitag auf den Weg zum Marienkirchplatz gemacht, weil es dort um 2.15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein soll. Dort eingetroffen war die Schlägerei bereits beendet. Zurückgeblieben waren zwei leichtverletzte Männer im Alter von 26 und 28 Jahren, die angaben, von mehreren Unbekannten angegriffen worden zu sein. Eigenen Angaben zufolge fehlte einem der Männer anschließend die Geldbörse. Die Kriminalpolizei in Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 3000 erbeten.

Andreas Alberts, Vorsitzender der Anwohnerinitiative Marienkirchviertel, hat die Situation in dem Bereich genau im Blick. Schließlich hat er in den vergangenen Jahren die Erfahrung gemacht, dass es gerade in den warmen Wochen und Monaten verstärkt zu Vorkommnissen rund um die Kirche kommt.

"Ich habe bereits vor 14 Tagen Kontakt zur Polizei aufgenommen, um rechtzeitig das Alarmsystem in Gang zu bringen", sagt Alberts, der vor allem beobachtet, dass in der Sommerzeit wieder häufiger offen Drogen konsumiert werden. Erst vor einigen Tagen hätte eine Gruppe Jugendlicher in seinem Hauseingang einen Joint gedreht. Alles in allem sei die Situation - auch aufgrund des bemühten Einsatzes von Polizei und Ordnungsamt - aber nicht mit den vergangenen Jahren vergleichbar.



Es gebe zwar hin und wieder kleine Kabbeleien, die Verdächtigen würden Anwohnern gegenüber jedoch nicht mehr so aggressiv auftreten wie in der Vergangenheit. Die Szene habe sich jedoch verlagert, so würde nun auch auf der Kurze Straße und am Gare du Neuss konsumiert. Der nächste runde Tisch zum Thema Marienviertel, an dem unter anderem Vertreter von Polizei, Anwohnerinitiative und Stadt teilnehmen, ist für Herbst geplant. Alberts und weitere Vereinsmitglieder planen jedoch, einen separaten runden Tisch einzuberufen, um die Fraktionen mit ins Boot zu holen. Was dabei ein Thema sein könnte: der nach Angaben von Alberts unzureichende Feiertags und Wochenenddienst des Kommunalen Service- und Ordnungsdienstes.

(jasi)