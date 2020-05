Bürgermonitor in Neuss : Litfaßsäulen bieten einen „jammervollen Anblick“

Neuss Als Werbeträger gedacht, bieten Litfaßsäulen im Neusser Stadtgebiet immer wieder ein schmuddeliges Bild. Vor allem, weil alte Papierlagen in Fetzen herunterhängen. Über einen Abbau einiger Säulen denkt das zuständige Unternehmen nicht nach.

Hellmut Alzner ist es satt. Seit Wochen blickt der Neusser ständig auf zwei Litfaßsäulen, deren Anblick er „jammervoll“ nennt. An der Furtherhofstraße und der Straße „Am Katzenberg“ stehen die „Schmuckstücke“. In mehreren Lagen hängt das Papier, auf dem einst Werbung zu sehen war, in unterschiedlich langen Fetzen herunter. Manchmal löst es sich auch und die Papierstreifen fliegen über die Straße. „Kümmert sich da denn keiner?“, stellt Alzner eine berechtigte Frage.

Kümmern müsste sich darum nicht die Stadt, sondern das Kölner Unternehmen Ströer, das die Flächen der Werbesäulen gepachtet hat. Das bereits seit 2008, und der Vertrag laufe auch noch bis 2026, wie Jürgen Sturm, Geschäftsführer von Neuss Marketing, bereits vor einigen Monaten sagte. „Die Säulen werden kontrolliert“, sagt eine Sprecherin der Ströer-Unternehmenskommunikation auf Nachfrage. Und weiter: „Sobald uns Informationen vorliegen, können wir mögliche Schäden unmittelbar beseitigen.“ Offensichtlich läuft die Kontrolle aber nicht automatisch in einem regelmäßigen Abstand. Wie sonst ist es zu erklären, dass die „Fetzen-Säulen“ oft, zumindest in der Wahrnehmung der Anwohner, wochenlang so aussehen. Auch Roland Kehl, verkehrspolitischer Sprecher der Neusser Grünen, hat in einer Mail an die Redaktion zum wiederholten Mal darauf aufmerksam gemacht, dass die „Werbefirma Ströer ihre Litfaßsäulen verkommen“ lasse und stellt die Frage, warum sie nicht entfernt werden, da „viele sowieso das ganze Jahr ohne Werbung herumstehen“.