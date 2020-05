Wegen Markierungsarbeiten in Neuss

Neuss In der A57-Anschlussstelle Neuss-Hafen markiert die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Krefeld am Mittwoch, 20. Mai, und Freitag, 22. Mai, jeweils von 8 bis 18 Uhr die Fahrbahn neu.

Dafür wird die Verbindung in der Anschlussstelle aus Düsseldorf auf die A57 nach Köln gesperrt, der Verkehr über die Anschlussstelle Neuss-Reuschenberg umgeleitet. In der Verbindung auf die A57 nach Krefeld ist in den Zeiten nur ein Fahrstreifen frei. Da für die Markierungsarbeiten gutes Wetter nötig ist, können sich Verschiebungen ergeben.