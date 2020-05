Brauchtum in Neuss : Schützengipfel-Beschlüsse

Brauchtum in Neuss

Die Schützenfeste in Neuss fallen 2020 aus. Foto: Endermann, Andreas (end)

Neuss Beim Schützengipfel haben Vertreter der Vereine mit der Stadt erörtert, wie mit der Corona-bedingten Sondersituation in diesem Jahr umgegangen werden. Ein Überblick über fünf Fakten, die bei dem Treffen auf den Tisch kamen.

1. Böllern Ein Arbeitskreis von Vertretern der Stadt und einiger Vereine hat beim Schützengipfel verabredet, dass jetzt doch vom Böllern am jeweiligen Festtag auch in den Stadtteilen Abstand genommen wird. Böllern sei das Locken zum Fest, sagt Rechtsdezernent Holger Lachmann. Und locken will man nicht.