Digitalisierung an Schulen : Ein „virtueller Klassenraum“ für Neuss

Neuss Die Digitalisierung an den Schulen geht voran. Jetzt gibt es ein einheitliches System für den Online-Unterricht, bei dessen Auswahl auch das Thema Datenschutz eine große Rolle spielte. Nun sollen Erfahrungswerte gesammelt werden.

Phase zwei hat gerade begonnen. So lässt sich der Status der Neusser Schulen mit Blick auf die Digitalisierung beschreiben. Als die Corona-Pandemie von heute auf morgen dafür sorgte, dass statt Präsenzunterricht verstärkt Onlinemöglichkeiten wie zum Beispiel Video- und Audiokonferenzen eingesetzt werden mussten, war es ein bisschen wie der Schnellspurt in ein Labyrinth aus Möglichkeiten. Allein die Fülle der angebotenen Plattformen konnte einem den Kopf verdrehen – nicht nur wegen der Technik, sondern auch wegen Datenschutzfragen. Die Stadt setzt nun an ihren Schulen auf eine einheitliche Lösung: Ab sofort kommt dort das Open-Source-Webkonferenzsystem „Big Blue Button“ zum Einsatz – sofern die Schulen dies beantragen.

Das lizenzfreie System ermöglicht neben Konferenzen auch offene und private Chats und bietet darüber hinaus unter anderem Whiteboard, ein Online-Umfragetool und verschiedene Möglichkeiten für Präsentationen an. Nach einem erfolgreichen Testlauf an der Gesamtschule Norf, an der Kreismedienberaterin Gala Garcia Frühling Spanisch und Englisch unterrichtet, gab es nun das Go für alle Schulen in Trägerschaft der Stadt. Das Ende von Phase eins, in der viele Lehrer oft kreative – aber eben auch weniger einheitliche – Lösungen für den digitalen Unterricht suchten, scheint damit gekommen.