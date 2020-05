Jubiläumsstiftung der Sparkasse Neuss : Soforthilfe für Neusser Kulturschaffende

Neuss Die Corona-Pandemie trifft den Kulturbetrieb besonders hart. Viele Künstler haben praktisch keine Einnahmen. Die Jubiläumsstiftung der Sparkasse Neuss will helfen und lobt 70.000 Euro für hauptberufliche Künstler aus.

Das neue Angebot richtet sich an hauptberufliche Kulturschaffende mit Erstwohnsitz in Neuss, aber auch an Künstler, die nur Atelier oder Wirkungsstätte im Stadtgebiet haben. Anträge können im Internet – sparkasse-neuss.de/kuenstler – gestellt werden. Der maximale Förderbetrag wurde auf 2000 Euro pro Person festgelegt. Mit seiner Idee will Breuer die heimischen Künstler unterstützen, „damit die Kulturlandschaft in unserer Stadt weiterhin so bunt und vielfältig bleibt“. In den vergangenen Wochen habe die Pandemie diktiert, dass viele Veranstaltungen abgesagt oder verschoben werden mussten. Für die Akteure sei das mit erheblichen wirtschaftlichen Folgen verbunden. Daher reagiere nun die Jubiläumsstiftung der Sparkasse zeitnah.