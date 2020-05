Stadtwerke Neuss : Alle drei Bäder in Neuss sollen Pfingsten öffnen

Neuss Die Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH (NBE) braucht einen Vorlauf, um die Öffnung des Nord- und des Südbades zu organisieren. Beim Stadtbad bleibt es beim vereinbarten Sanierungskonzept in den Sommerferien.

Den Betrieb in den Bädern zu stoppen, war einfach, ihn wieder in Gang zu bringen, gestaltet sich dagegen aufwändig. Den Termin 20. Mai, wenn im Land die Schwimmbäder wieder öffnen dürfen, hat die Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH (NBE) für sich verworfen. Anvisierter Termin der Stadtwerke-Tochter: das Pfingstwochenende Ende Mai.

Neben technischen Arbeiten zur Wiederinbetriebnahme etwa der Wassertechnik ist in den zahlreichen Lagebesprechungen derzeit auch ein Hygienekonzept immer wieder Thema. Wie es umzusetzen ist, muss danach noch in Schulungen den Mitarbeitern vermittelt werden, die gerade zu einem großen Tel aus der Kurzarbeit zurückgeholt werden. „Vor allem auch die Notwendigkeit einer Begrenzung der Besucherzahl sowie die Besuchersteuerung erfordert von uns, neue Wege zu gehen“, sagt Stadtwerke-Sprecher Jürgen Scheer. Klar sei schon jetzt: Jeder Gast muss sich vor dem Besuch anmelden. Das soll über ein Online-Buchungsportal geregelt werden, das in Vorbereitung ist. Wie genau der Betrieb abgewickelt werden wird, könne noch nicht gesagt werden, sagt Scheer, da „viele Details hinsichtlich der Auflagen zum Betrieb von Schwimmbädern noch nicht feststehen.“ Das gelte auch für die Gastronomie in den Bädern. Bei der NBE rechne man aber damit, dass die Sprungtürme vorerst gesperrt bleiben müssen.