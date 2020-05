Hilfe für Bedürftige in Neuss : Tafel will mit „Offener Tür“ kooperieren

Prall gefülltes Lager: Wochenlang wurden an der Heerdter Straße Lebensmittel und Hygieneartikel an Bedürftige ausgegeben. Foto: Andreas Woitschützke

Nordstadt Mit der Wiedereröffnung der Tafel wurde die Spendenausgabe in der „OT Barbaraviertel“ eingestellt. Beide Akteure wollen auch in Zukunft zusammenarbeiten – auch wenn sich die Einrichtungsleitung mehr Zuspruch gewünscht hätte.

Es war ein Angebot, das bitter nötig war. Das haben vor allem die langen Warteschlangen vor der „Offenen Tür Barbaraviertel“ bewiesen. Die Räumlichkeiten an der Heerdter Straße 69 waren noch bis vor wenigen Wochen für die temporäre Ausgabe von Lebensmitteln und Hygieneartikeln genutzt worden. Dort wurden sie an Menschen ausgegeben, die durch die Corona-Pandemie nicht mehr über die Runden kommen. Teilweise wurden mehrere Hundert Menschen täglich versorgt. Weggeschickt wurde nach Angaben von Einrichtungsleiter Niels Elsäßer niemand, so konnten auch Personen versorgt werden, die wegen Kurzarbeit in finanzielle Engpässe gerieten. Ein Bedürftigkeitsnachweis musste nicht erfolgen.

Mit der Wiedereröffnung der Neusser Tafel, die wegen der Corona-Pandemie wochenlang geschlossen war, wurde das Angebot in der „Offenen Tür“ eingestellt. Doch mit dem Ende des Projektes wandten sich Elsäßer und der SPD-Stadtverordnete Hakan Temel in einem Brief an die Tafel. Darin wurde an die Verantwortlichen appelliert, die übrig gebliebenen Spenden aus dem Lager der „Offenen Tür“ anzunehmen und an Bedürftige auszugeben. Zudem solle die Tafel ebenfalls auf die Sichtung von Bedürftigkeitsnachweisen verzichten. Man wolle, dass die Tafel „die ausgestreckte Hand auch wirklich erkennt und greift“, heißt es in dem Schreiben.

Info Aktionstage mit Schützen und Politikern Spenden Die von der OT Barbaraviertel an die Tafel gespendeten Artikel hatten einen Wert von rund 500 Euro. Hilfe Während der Spendenausgabe gab es mehrere Aktionstage, zum Beispiel mit Schützen und Kommunalpolitikern.

Dies ist dann auch geschehen, wie Rebecca Schuh, Vorsitzende der Neusser Tafel, auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. „Die Spenden wurden entgegengenommen und verteilt“, sagt Schuh, die das Projekt von Elsäßer lobt, auch wenn es sie gestört habe, dass teilweise der Eindruck entstanden sei, die OT würde im Namen der Tafel agieren. Trotzdem sei man grundsätzlich daran interessiert, auch in Zukunft mit der Jugendeinrichtung in der Nordstadt zusammenzuarbeiten.

Das freut Elsäßer zwar, der 38-Jährige lässt im Gespräch mit unserer Redaktion jedoch durchschimmern, dass bislang nicht der Eindruck entstanden sei, dass die Tafel an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert ist. So habe man den Verantwortlichen unter anderem angeboten, bei der Ausgabe der Produkte zu helfen oder auf gerade geschaffene Spenden-Netzwerke und -Strukturen zurückzugreifen. „Von der Tafel kam da aber nicht viel zurück“, sagt Elsäßer.