Alte Post und Musikschule Neuss : „Hairspray“-Ensemble probt Musical per Video

Info

Das Musical Es entstand nach dem gleichnamigen Film von Jpohn Waters von 1888, die Uraufführung der Musicalversion war 2002 in New York. In der Schweiz gab es rund sechs Jahre später die deutschsprachige Erstaufführung, bis etwa 2010 war es in Köln zu sehen. Bei den Tony Awards 2003 war das Musical mit acht Auszeichnungen höchst erfolgreich, gewann unter anderem in der Kategorie „Bestes Musical“.