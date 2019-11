Eine Spur nach Vollsperrung wieder frei : Drei Verletzte bei Unfall auf A46 bei Neuss

Neuss Auf der A46 in Fahrtrichtung Heinsberg hat es am Freitagmittag bei Neuss-Holzheim einen Unfall gegeben. Der Verkehr wird derzeit auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Das berichtet eine Sprecherin der Autobahnpolizei in Düsseldorf. Demnach habe es auf der A46 in Höhe Neuss-Holzheim gegen 12.52 Uhr einen Unfall gegeben. Mindestens zwei Fahrzeuge waren beteiligt. Zwischenzeitlich war die Unfallstelle voll gesperrt, derzeit werde der Verkehr auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Bei dem Unfall seien zwei Personen leicht verletzt und eine schwer verletzt worden.

