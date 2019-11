Nach Kollision in Neuss : 10-Jähriger wird bei Unfall schwer verletzt

Neuss Am Dienstagmorgen wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Neuss-Gnadental schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Das teilt die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen der 10-Jährige, gegen 07.30 Uhr, mit seinem Fahrrad den Haselweg befahren. Im Einmündungsbereich zum Berghäuschensweg kollidierte er mit einem VW Polo, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(NGZ)