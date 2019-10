Polizei in Neuss ermittelt : Einbrecher erbeuten Schmuck

Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich Einbrecher waren in Holzheim unterwegs (Symbolbild).

Holzheim Unbekannte sind am Mittwoch in ein Einfamilienhaus an der Straße „Am Heiligenhäuschen“ eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen 17.25 und 20.20 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nachdem die Täter in die Wohnräume vorgedrungen waren, durchsuchten sie Teile des Mobiliars. Sie erbeuteten Schmuck und entkamen unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen geben können, sich unter 02131 3000 zu melden.

(NGZ)