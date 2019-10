Erschossene Frau in Neuss : Mutmaßlichem Mörder wird auch Vergewaltigung vorgeworfen

Neuss Ein Mann aus Meerbusch soll im April seine Ex-Freundin in der Neusser Nordstadt tödlich verletzt haben. Ab dem 30. Oktober muss er sich vor dem Düsseldorfer Landgericht verantworten. Die Vorwürfe: schwerer sexueller Missbrauch, versuchte Vergewaltigung und Mord.

Der Angeklagte soll am Tattag seiner Ex-Freundin um 10.20 Uhr aufgelauert haben. In seiner Hand: ein geladener Revolver des US-amerikanischen Waffenherstellers „Smith & Wessun“. Laut Anklage soll sein Ziel gewesen sein, die junge Frau zu vergewaltigen und im Anschluss zu töten.

Seine Ex-Freundin konnte zunächst fliehen, der 32-Jährige soll sie jedoch verfolgt und schon auf der Straße Schüsse auf sie abgefeuert haben – wenig später auch aus kurzer Distanz in der Nähe eines Blumenladens. Die Frau erlitt insgesamt vier Schussverletzungen im Kopf-, Hals-, Brust, und Schulterbereich. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb die Frau später im Lukaskrankenhaus. Nach der Tat soll sich der Angeklagte auf die in der Nähe des Blumenladens gelegenen Bahngleise gelegt haben, wo er von einem Güterzug erfasst und schwer verletzt wurde. Doch nicht nur wegen des Mordes am 26. April muss sich der Verdächtige ab dem 30. Oktober verantworten, sondern auch wegen zwei weiteren Taten. So soll er versucht haben, seine Ex-Freundin, die zu diesem Zeitpunkt bereits einen neuen Freund hatte, am Nachmittag des 1. Januar 2019 in seiner Wohnung zu vergewaltigen.