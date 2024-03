Ab 1. April Verbot von E-Rollern in Neusser Bussen

Dass es in einem Neusser Bus schon mal zu solch einem Vorfall gekommen sei, war Jürgen Scheer, Sprecher der Stadtwerke Neuss, zuletzt nicht bekannt. Doch mit Blick auf die zwei Gutachten des unabhängigen Gutachters STUVAtec (Studiengesellschaft für Tunnel und Verkehrsanlagen mbH), die angesichts der Vorfälle mit brennenden E-Tretrollern im europäischen Ausland erstellt worden sind, hat der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) – dem auch die Stadtwerke angehören – den Umgang mit E-Rollern in Bussen angepasst. Von dem Verbot nicht betroffen seien E-Bikes (Pedelecs), Elektro-Rollstühle und so genannte E-Seniorenmobile. Sie erfüllen laut der Gutachten bereits deutlich höhere normative Anforderungen an die Sicherheit der verbauten Batterien.