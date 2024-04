Neue Prognosen für Schülerzahlen Kritik am Schulentwicklungsplan in Neuss

Neuss · Das Anmeldeverfahren an den weiterführenden Schulen sorgt noch immer für Diskussionen in Neuss. Ein Vorschlag der FDP, um die Wünsche der Eltern zu berücksichtigen: ein vierter Klassenzug an der Rita-Süssmuth-Realschule. Das sieht der neue Entwicklungsplan vor.

06.04.2024 , 04:50 Uhr

In der nächsten Sitzung des Schulausschusses am Mittwoch, 10. April, soll der zweite Entwurf des Schulentwicklungsplans vorgestellt werden. Foto: dpa/Sven Hoppe

Von Julia Stratmann