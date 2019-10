Einbruch in Neuss : Unbekannte brechen in Haus an der Mohnstraße ein

Unbekannte brechen in Haus an der Mohnstraße ein

Einbruch in Neuss

Neuss Unbekannte brachen am Mittwoch in ein Einfamilienhaus ein. Sie hebelten die Tür auf, durchsuchten die Räume und entkamen unerkannt mit der Beute.

Das teilt die Polizei mit. Demnach sind die Unbekannten zwischen 11 und 12 Uhr in das Haus an der Mohnstraße eingebrochen.

Die Polizei weist außerdem darauf hin, dass sie regelmäßig Inforamtionsveranstaltzungen zum Einbruchsschutz anbietet. Der nächste Termin ist am Mittwoch 30 Oktober, 18 Uhr, an der Zudem bietet die Polizei regelmäßig Informationsveranstaltungen zum Thema Einbruchsschutz an der Jülicher Landstraße 178. Um Anmeldung wird gebeten unter 02131 300-0.