Polizei in Neuss ermittelt : Einbruch in Kindertagesstätte

Foto: dpa/Carsten Rehder Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Neuss.

Weckhoven Unbekannte sind in die Kindertagesstätte an der Straße „Am Palmstrauch“ eingedrungen. Ein Sicherheitsdienst hat die Polizei am frühen Dienstagmorgen gegen 3.45 Uhr über den Einbruch informiert.

Als die Beamten am Tatort eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet. Sie hatten sich auf noch unbekannte Art und Weise Zugang zu der Einrichtung verschafft. Das teilt die Polizei mit. Was die Täter erbeuteten, ist noch unbekannt. Zeugenhinweise an die Polizei unter 02131 3000.

(NGZ)