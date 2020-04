Kleine Kundgebung am Mahnmal Promenadenstraße in Neuss : Gedenken an Neusser Holocaust-Opfer

Neuss Zum Tag Jom Hashoa wurden die Namen von 204 Mitbürgern verlesen, die Opfer der Nazis wurden.

Ein Mensch ist niemals eine Nummer. Und indem man seinen Namen nennt, erinnert man nicht nur an ihn, sondern würdigt ihn auch in seiner Einmaligkeit. Diese Überzeugung steht hinter dem Jom- Hashoa-Tag, dem „Tag des Gedenkens an Holocaust und Heldentum“ in Israel, der am Dienstag auch in Neuss begangen wurde. Zum nunmehr sechsten Mal wurden die Namen aller 204 Holocaust-Opfer aus Neuss öffentlich verlesen – und doch war alles anders als in den Jahren zuvor.