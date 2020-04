Brand in Naturschutzgebiet : Feuerwehr aus dem Rhein-Kreis Neuss unterstützt Löscharbeiten an holländischer Grenze

Grevenbroich/Rhein-Kreis Seit Montagmittag brennen rund 1000 Quadratmeter Heide und Wald in einem Naturschutzgebiet in Niederkrüchten. Kräfte aus dem Rhein-Kreis unterstützen die Löscharbeiten.

Für Unverständnis bei der Grevenbroicher Wehr sorgen in diesem Zusammenhang Bilder aus Kapellen, berichtet Feuerwehrsprecher Sebastian Draxl. Dort wurden am Wochenende auf einem Waldweg hinter dem Stadion Reste eines Lagerfeuers gefunden. Das Feuer breitete sich jedoch nicht aus. Anders in Neurath. Dort brannte am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr ein Mülleimer im Waldgebiet am Neurather See. Ein Spaziergänger entdeckte das Feuer rechtzeitig, bevor es sich weiter auf die angrenzenden Sträucher ausbreiten konnte und alarmierte die Feuerwehr. „Wir bitten darum wachsam zu sein, und kein offenes Feuer in Wald oder Wiesennähe zu entzünden. Wie schnell sich so ein Brand ausbreiten kann, sehen wir am aktuellen Beispiel in Niederkrüchten“, sagt Wehrleiter Udo Lennartz.