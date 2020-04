Wildunfall in Neuss : Polizist erschießt Reh nach Unfall

Ein Reh geriet vor ein Auto und brach sich beide Vorderläufe. Ein Polizist musste das Tier erlösen, das vermutlich vor Hunden geflohen war. Foto: ja/Heinz Heuschen

Schlicherum Jagdpächter gibt nicht angeleinten Hunden die Schuld an einer Zunahme der Fälle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Kleinau

Ein Polizeibeamter musste am Sonntagmittag durch einen Schuss aus seiner Dienstwaffe ein Reh töten, das auf der K 30 in Höhe des Regenrückhaltebeckens am Kirmesplatz von einem Auto erfasst worden war und beide Vorderläufe gebrochen hatte. Es war nach Polizeiangaben schon der sechste Wildunfall im Gebiet der Stadt Neuss in diesem Frühjahr – nach acht Unfällen mit Reh- und Schwarzwild, die die Untere Jagdbehörde beim Kreis für das gesamte vorige Jahr registrieren musste.

Schon zwei Mal war Heinz Heuschen betroffen, der Jagdpächter für den Bezirk Rosellen, Schlicherum und Allerheiligen. In den vergangenen fünf Jahren hatte er im Revier keinen Verlust durch Fallwild, wie verunglückte Tiere genannt werden, zu beklagen. Er ist überzeugt, die aktuelle Häufung erklären zu können: Nicht angeleinte Hunde haben das Wild aufgeschreckt, das auf seiner Flucht vor ein Auto geraten ist. Einmal, vor drei Wochen, hat er das selbst beobachtet. Damals war ein Reh am Ortsausgang von Norf aus einer Rapskultur geflohen. Und der Unfall in Schlicherum – auch er passierte an einem Sonntag – verlief wohl nach gleichem Schema.

Rehe, so berichtet Heuschen, äsen morgens oder in der Abenddämmerung. Mittags ruht das Wild oder, wie es Heuschen waidmännisch ausdrückt, „hat sich in der Dickung niedergetan“. Diesen Platz verlasse das Tier nicht ohne Not, sagt der Jäger.

Dass die Hunde gewildert haben könnten, will Heuschen nicht unterstellen. Es reiche schon, dass sie die Wege verlassen und sich so dem Wild nähern, um dieses zu beunruhigen. Genau das aber hätten die Halter zu verhindern, sagt er. Gerade in diesen Wochen, in denen Bodenbrüter wie Fasan und Lerche sich um ihren Nachwuchs kümmern und die Rehe ihre Kitze setzen.

Dass in diesen Tagen und Wochen mehr Spaziergänger als sonst mit ihren Hunden unterwegs sind, kann Heuschen nachvollziehen. Das Wetter ist schön, und die Corona-Pandemie macht viele andere Freizeitaktivitäten unmöglich. Er gönne jedem die Erholung in der Natur, sagt Heuschen – solange die Regeln eingehalten werden.