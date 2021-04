Kostenpflichtiger Inhalt: 1. Mai in Neuss : „Zukunft ist Solidarität“ ist Motto der Maikundgebung

Im Vorjahr musste der DGB-Kreisvorsitzende Udo Fischer die Maifeier auf dem Markt ganz absagen, in diesem Jahr soll es wenigstens eine kleine Kundgebung geben. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss So weit es geht, wollen die Gewerkschaften am Tag der Arbeit für die Arbeitnehmerinteressen auf die Straße gehen. In Neuss ist dazu zumindest eine Mini-Kundgebung geplant.