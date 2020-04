Kommentar zur Gastronomie in Neuss : Unten in der Nahrungskette

Unten in der Nahrungskette

Kommentar zur Gastronomie in Neuss

Meinung Neuss Es ist schon eine äußerst mutige Entscheidung, eine komplette Branche lahmzulegen. Vor allem unter Berücksichtigung, dass auch dort hinter jedem Betrieb Menschen stecken, die eine Familie ernähren und Rechnungen bezahlen müssen.

Wer sich in diesen Tagen mit Gastronomen unterhält, erfährt: Eines der größten Probleme ist die Ungewissheit. Der Tenor: So, wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen, sonst wird die Pleitewelle immer größer. Nicht mehr lange, dann geht es auch den gesunden Betrieben finanziell an den Kragen.