60 Jahre Élysée-Vertrag Deutsch-französische „Tortenschlacht“ in Neuss

Das Marienberg gehört zu den Schulen, die durch Schulpartnerschaften diesem Anliegen Breite geben. Das Mädchengymnasium konnte im Dezember den Schüleraustausch mit dem Collége de Providence in Poitiers wieder aufnehmen, von dem im Jahr 2012 auch die Idee zum „Concourse de pâtisserie“ übernommen worden war. Und während Französischschülerinnen der Jahrgangsstufen sieben bis elf zum Teil mehrstöckige Einzelstücke backten und mit französischer Buttercreme, Croissants aus Marzipan oder mit dem Model des Eiffelturms dekorierten, probierten sich Schülerinnen in Poitiers an deutschen Kuchenrezepten aus.