Bilanz für 2022 vorgelegt Baum-Bestand in Neuss ist stabiler geworden

Im Vergleich zu den Vorjahren habe sich 2022 die Anzahl der Fällungen deutlich verringert. Die Schwerpunkte bei den Abgängen lagen vor allem im Bereich der Altbuchen, Kirschen und Ahorne. Nach wie vor müsse jedoch ein großer Teil der Mittel für die Baumpflege in den Erhalt der Verkehrssicherheit für die Fällung abgestorbener Bäume und die Beseitigung von Totholz verwendet werden, beides sind laut Stadt mittelfristige Folgen der akuten Trockenschäden der Vorsommer. Die Verluste durch die Rußrinden-Erkrankung seien dafür nicht mehr so extrem wie in den Vorjahren, da zum einen die Bergahornbestände reduziert werden mussten, zum anderen nicht mehr so viele Bäume befallen worden seien.