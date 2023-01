Landestheater Neuss Eigene Fassung von „Hamlet“

„Hamlet“, das wohl bekannteste Drama von William Shakespeare, war so etwas wie die Initialzündung. Caroline Stolz war 15 Jahre alt und stand als Statistin bei „Hamlet“ auf der Bühne – und war so angetan, dass es sie beseelte, Theatererfahrung zu sammeln. Nun wird sie „Hamlet“ an ihrem Theater, dem RLT, inszenieren. Mit einem siebenköpfigen Ensemble, reduziert auf die Hauptpersonen Hamlet, Claudius (König und Onkel von Hamlet), Gertrud (Mutter von Hamlet), Oberkämmerer Polonius, dessen Kinder Laertes und Ophelia sowie Horatio (Freund von Hamlet). Den Wiedergänger von Hamlets Vater, den Geist, spielt der Schauspieler von Claudius, jener von Polonius ist zudem als Totengräber zu sehen.