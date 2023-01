Stadtbibliothek und Buchhandlungen Wie sich der Büchertrend auf Tiktok in Neuss auswirkt

So geht es auch Dorothea Gravemann vom Bücherhaus am Münster – eine spezielle Tiktok-Nachfrage habe sie zwar noch nicht wahrgenommen, doch kämen junge Menschen – meistens Frauen –, die eine Empfehlung von einer Freundin bekommen haben oder auch Bilder auf ihrem Handy von einem bestimmten Buch zeigen. Derzeit gestaltet Gravemann ein Schaufenster mit Büchern, die junge Menschen aus der achten und neunten Klasse Gleichaltrigen ans Herz legen möchten. Und so kann sie sich auch den Tiktok-Trend erklären: „Junge Menschen interessieren sich, was andere in ihrem Alter lesen – oft können sie sich unter einander viel besser beraten, es ist wie ein Gütesiegel, das ein Buch dadurch bekommen hat.“