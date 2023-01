Baumnproblem in Neuss Fotovoltaikanlage falsch geplant - Baumschutz geht vor

Volker Bäumken hat ein Baumproblem. Denn ein Walnussbaum in seinem Garten und eine Eiche gleich daneben auf städtischem Grund verschatten in etlichen Monaten des Jahres die Fotovoltaikanlage, die der langjährige CDU-Kreistagsabgeordnete erst im Sommer auf das Dach seines Wohnhauses in Rosellerheide montieren ließ. „Wir holen nur noch 50 Prozent aus der Anlage heraus“, klagt Bäumken.