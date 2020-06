Kommunalwahl 2020 : Gemeinde Rheurdt sucht freiwillige Wahlhelfer

RHEURDT Wer die Kommunalwahlen am 13. September hautnah erleben möchte, kann sich als ehrenamtlicher Wahlhelfer melden. Das Mindestalter für eine Mitgliedschaft des Wahlvorstandes liegt bei 16 Jahren.

(rp) Am 13. September finden die nächsten Kommunalwahlen statt. Gewählt werden dann der Kreistag und der Landrat des Kreises Kleve sowie der Rat und der Bürgermeister der Gemeinde Rheurdt. Mögliche Stichwahlen für die Wahl des Landrats oder des Bürgermeisters wären am 27. September. Die Gemeinde Rheurdt sucht noch ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer als Mitglieder der Wahlvorstände. Mitglieder des Wahlvorstandes können alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren werden.

Der Wahlvorstand eines jeden Stimmbezirks besteht in der Regel aus bis zu acht Wahlhelfern, nämlich dem Wahlvorsteher, dem stellvertretenden Wahlvorsteher, dem Schriftführer und seinem Stellvertreter sowie den Beisitzern. Am Wahltag unterstützen und überwachen die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer die Stimmabgaben, sorgen für Ruhe und Ordnung im Wahlraum und dafür, dass das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. Sie beschließen über die Gültigkeit und Ungültigkeit von Stimmen, zählen nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr die Stimmen aus und ermitteln so das Wahlergebnis im Stimmbezirk.