Antrag auf Zuschuss : Schaephuysener Schützen suchen Ersatz für Lagerraum

Das Material soll künftig in einem Lastwagenanhänger verstaut werden. Der BSV hofft auf Unterstützung der Gemeinde.

Der BSV, der in fünf Jahren seinen 100. Geburtstag feiert, will einen gebrauchten Lastwagenanhänger kaufen, in dem er sein Material verstauen kann, wie Zeltbauer oder Schausteller. „Durch eine solche Anschaffung würden sich viele Dinge aus logistischer Sicht für den Verein vereinfachen“, heißt es in einem Antrag des BSV an den Gemeinderat. „Wir sehen den Kauf als nachhaltige Investition in die Infrastruktur des Vereins.“