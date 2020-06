Vereine und Institutionen können sich bis zum September melden : Rheurdt lobt erneut Heimatpreis aus

Rheurdt Der Preis ist wie im Vorjahr wieder mit 5000 Euro dotiert. Einzelpersonen, Vereine und Institutionen können bei der Gemeinde Rheurdt noch bis zum 11. September Vorschläge einreichen.

2019 vergab die Gemeinde Rheurdt zum ersten Mal den Heimatpreis. In der Ratssitzung kurz vor Weihnachten überreichte Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen die Urkunde an die Vorstandsmitglieder der Interessengemeinschaft Schaephuysener Vereine, die hinter dem Bundesgold beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ stand. Das Preisgeld lag bei 5000 Euro. In diesem Jahr will die Gemeinde erneut einen Heimatpreis verleihen. Das beschlossen die Mitglieder des Hauptausschusses, als sie in der Turnhalle am Schulweg tagten.