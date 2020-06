St. Martinus Rheurdt : Fronleichnam: Gottesdienste, aber keine Prozession

Rheurdt Corona und die dadurch bedingten Regeln geben auch in Rheurdt den Rhythmus dieses christlichen Feiertages vor. Die Pfarrgemeinde St. Martinus weist auf die Regeln zum Feiertag am Donnerstag hin.

Zehn Tage nach Pfingsten ist Fronleichnam, ein Hochfest der katholischen Christen, mit dem sie die bleibende Gegenwart Christi im Sakrament der Eucharistie feiern. Prozessionen gehören zu diesem Feiertag. Diese fallen jedoch in der Coronazeit aus, so auch in der Pfarrgemeinde St. Martinus Rheurdt-Schaephuysen-Tönisberg. Gleichzeitig bietet diese Gemeinde zu Fronleichnam drei Gottesdienste an.

Am Mittwoch, 10. Juni, lädt die Gemeinde um 19 Uhr zu einer Vorabendmesse in die Kirche St. Hubertus in Schaephuysen ein. Am Donnerstag, 11. Juni, ruft sie um 9.30 Uhr zum Gottesdienst in die Kirche St. Antonius in Kempen-Tönisberg und um 11 Uhr in die Kirche St. Nikolaus in Rheurdt.