„Lebenssinn“ : Hebamme eröffnet Praxis in Vluyn

Hebamme Eva Humke in ihrer Praxis, die demnächst offiziell eröffnet werden soll. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Neukirchen-Vluyn Bei „Lebensssinn“ an der Pastoratstraße bietet Eva Humke Rat und Hilfe rund um Schwangerschaft und Geburt. Seit 2008 ist sie selbstständige Hebamme. Die Corona-Krise hat sie auf eine harte Probe gestellt.

Von Sabine Hannemann

„Lebenssinn“ hat Eva Humke ihre Hebammenpraxis genannt. Das Ladenlokal an der Pastorastraße, direkt gegenüber der Kulturhalle, hat sie einladend eingerichtet. Den Schritt in die Selbstständigkeit mit eigener Praxis plante sie schon lange. Für sie erfüllte sich einen Lebenstraum. Bereits im letzten Jahr mietete sie das Ladenlokal, um sich in kleinen Schritten ohne Hektik dort einzurichten. „Doch dann kam Corona und hat mich auf eine harte Probe gestellt. Aber eine eigene Praxis hatte ich mir schon so lange gewünscht“, sagt die Hebamme.

Den Schritt in die Selbständigkeit unter Corona-Bedingungen überprüfte sie intensiv, traute sich dann, zumal sie auch Rückenstärkung durch ihren Partner Dirk bekam, wie auch von ihrem Vermieter, Familie Rebbelmund unterstützt wurde. „Corona-Bedingungen haben uns im Hebammenverband völlig neu aufgestellt und uns in der Berufsausübung extrem gefordert“, sagt die 52-Jährige. Ihre Hausbesuche unterliegen strengen Hygienevorschriften mit Kittel, Mund-Nasen-Schutz und Desinfektion. Das Regelwerk gibt vor, dass nur sie und die Schwangere sich in einem Raum befinden dürfen. „In der jetzt kontaktarmen Begleitung fehlt die sonst übliche Nähe zwischen der Schwangeren und ihrer begleitenden Hebamme“, sagt Eva Humke über die Hygiene-Maßnahmen. Andererseits sieht sie in der entschleunigenden Corona-Krise durchaus Chancen. „Als Hebamme will ich für meine Patientinnen da sein, beraten und begleiten. Ich habe auf ein online-Format umgestellt. Wir haben bei den online-Sitzungen viele witzige Momente erlebt“, sagt Eva Humke.

Info Termine nach telefonischer Absprache Kontakt Die Praxis von Eva Humke liegt in Vluyn, Pastoratstraße 4. Zu Corona-Zeiten vergibt sie Termine nach Absprache unter 02845 3889923 oder ist erreichbar per Handy unter 01722323164.

Ein ganzes Paket gesetzlich verankerter medizinischer Hilfen der Vor- und Nachsorge bietet sie an, das bei Beschwerden in der Schwangerschaft anfängt, über Vorsorge, Geburtsvorbereitung bis zur Wochenbettbetreuung reicht. Hinzu kommen später Beratungen und Hausbesuche, sei es zum Thema Stillen, Beikost oder kindliche Entwicklung. „Gut und richtig die werdende Mutter zu begleiten, um ihr in dieser besonderen Lebenssituation gerecht zu werden, ist mir ein Herzenswunsch“, sagt Eva Humke, die in die beruflichen Fußstapfen ihrer Mutter Lieselotte getreten ist.

Früh lernte sie das medizinische Spektrum der Hebammentätigkeit inklusive Elternschule kennen. Nach ihrer Ausbildung zur Intensiv-Krankenschwester machte Eva Humke 1993 ihre Hebammenausbildung, war Jahre später Lehrerin an der Wuppertaler Hebammenschule. 2008 folgte der Schritt in die Selbstständigkeit und Dozententätigkeit. Seit 2017 ist sie am Moerser St.-Josef-Krankenhaus im Team Gynäkologie und Geburtshilfe von Jens Pagels. Heute spricht sie von Berufung. „Als Hebamme gerate ich in immer wieder neue, faszinierende Situationen.

Das Lernen hört nicht auf. Routine kennt unser Beruf nicht“, sagt Eva Humke, die zur Zeit ihre Begeisterung ausbildungsbegleitend an die Nachwuchskraft Carolin Hribsek (22) weitergibt. Netzwerken mit intensivem Austausch, Zusatzqualifikationen sowie die Kooperation mit den Arztpraxen sieht Eva Humke als Grundlage an, „damit wir alle zum Wohle von Mutter und Kind und der jungen Familie arbeiten.“ Nicht von ungefähr kommt der Name „Lebenssinn“ ihrer Hebammenpraxis. „Ich sehe eine doppelte Bedeutung darin. Immer mehr Paare heiraten, erfahren mit Kindern, wie Gemeinschaft in der Familie glücklich macht. Mein Beruf gibt mir den Lebenssinn“, so Eva Humke.