Bürgermeister gab eine Überblick : Das Für und das Wider des Livestreams

Rheurdt Die Rheurdter SPD-Fraktion hatte die Verwaltung beauftragte, zu prüfen, unter welchen Bedingungen die Sitzungen der Ausschüsse und des Rates im Internet als Livestream gesendet und aufgezeichnet werden können.

München gehörte beim Livestream zu den Ersten. Seit 2013 überträgt die bayerische Hauptstadt die Stadtratssitzungen im Internet. Bis zu 1000 Menschen schauen zu, viele davon nur teilweise, weil die Stadtratssitzungen sehr lange dauern. Die letzte am 13. Mai endete in der 1,5-Millionen-Einwohnerstadt nach sieben Stunden und vier Minuten. Die Rheurdter SPD-Fraktion hatte die Isarmetropole in ihrem Antrag genannt, in dem sie die Verwaltung beauftragte, zu prüfen, „unter welchen Bedingungen die Sitzungen der Ausschüsse und des Rates – nur der öffentliche Teil - im Internet als Livestream gesendet und aufgezeichnet werden können.“

Er stellte den Aufwand für die Übertragung dem Ertrag gegenüber, der in der möglicherweise höheren Transparenz der Entscheidungen liege. Allerdings würden in München weniger als 0,1 Prozent der Einwohner das Angebot nutzen, stellte am Ende der Diskussion FDP-Fraktionsvorsitzender Andreas Nielsen fest. Bei einer solchen Quote seien für die Gemeinde weniger als zehn Zuschauer des Livestreams zu erwarten. Die Mitglieder des Hauptausschusses nahmen diese Ausführung zur Kenntnis, um so das Thema Livestream nicht weiter zu verfolgen.