Klimaschutzbeauftragte in Rheurdt : Stadtradeln wirbt für den Klimaschutz

Klimaschutzbeauftragte in Rheurdt

Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen mit Anne-Kathrin Kleimenhagen, der neuen Klimaschutzbeauftragten in Rheurdt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Rheurdt Die neue Klimaschutzbeauftragte Anne-Kathrin Kleimenhagen koordiniert die Aktion für Rheurdt. Das Stadtradeln ist nun die erste Aktion bei der sie stärker in der Öffentlichkeit steht.

Am Montag beginnt in Rheurdt das Stadtradeln. „Die Gemeinde Rheurdt ist das erste Mal dabei“, erzählt Anne-Kathrin Kleimenhagen. „Bürger können Kilometer sammeln, um so für das Radfahren und den Klimaschutz zu werben. Die Aktion läuft vom 15. Juni bis zum 5. Juli. Sie ist eine Idee des Klimabündnisses, das alle 16 Kommunen des Kreises Kleve im Herbst 2019 geschlossen haben.“