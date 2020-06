Geldernsche Straße in Neukirchen-Vluyn : Zwei Schwerverletzte nach Frontalcrash

Neukirchen-Vluyn Aus unbekannter Ursache geriet die Moerserin nach links auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Wagen eines 27 Jahre alten Mannes aus Kamp-Lintfort. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Zwei Schwerverletzte hat ein Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Geldernsche Straße am Dienstagabend in Neukirchen-Vluyn gefordert. Wie die Polizei mitteilt, war eine 50 Jahre alte Frau gegen 18.35 Uhr in Fahrtrichtung Lintforter Straße unterwegs. Aus unbekannter Ursache geriet die Moerserin nach links auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Wagen eines 27 Jahre alten Mannes aus Kamp-Lintfort. Die 50-Jährige musste von den Rettungskräften vor Ort aus dem Fahrzeug geborgen und mit einem Rettungshubschrauber zu einem Krankenhaus geflogen werden. Auch der 27-Jährige wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestand für beide Verletzte nicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Geldernsche Straße in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt.