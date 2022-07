Erkrath : Tafel in Not: Weitere Helfer dringend gesucht

Tafel in Not: Weitere Helfer dringend gesucht

Erkrath Wegen der Urlaubszeit und krankheitsbedingten Ausfällen hatten bereits ganze Abholtage und feste Fahrten ausfallen müssen. Dabei ist der Kundenstamm größer denn je.

Ob nur einmal in der Woche und ganz ohne Zwang, sich längerfristig zu binden – die Ehrenamtlichen und die Kunden der Tafel sind jedem Erkrather dankbar, der zur Aushilfe als Abholer der Lebensmittel und anderer Spenden einspringen kann. Aufgrund von Urlaubszeit und krankheitsbedingten Ausfällen hatten bereits ganze Abholtage und feste Fahrten ausfallen müssen. „Wir sind für jede, auch nur einmalige oder anderweitig kurzfristige Hilfe dankbar. Durch die ausgefallenen und, wenn sich die Situation nicht ändert, auch weiterhin ausfallenden Touren haben wir noch weniger Ware, die wir an unsere Kunden weitergeben können. Bedingt durch die starke Zunahme Berechtigter, nicht zuletzt durch die zugezogenen, ukrainischen Kriegsflüchtlinge, hatten wir schon vorher Schwierigkeiten, der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden“, berichtet Angéla Vogelsang vom Vorstandsteam. Sie appelliert: „Liebe Mitmenschen, auch wenn Sie nur einen Tag in der Woche aushelfen können und auch nicht regelmäßig – egal! Sie helfen der Tafel und unseren bedürftigen Mitbürgern“, so ihre verzweifelte Bitte um Hilfe neuer ehrenamtlich Helfender.